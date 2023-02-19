Во Владимирской области составлен путеводитель по самым интересным местам региона. В Совете...

Во Владимирской области составлен путеводитель по самым интересным местам региона.В Совете Федерации по случаю проведения Дней Владимирской области составлен путеводитель по интересным местам для путешествий.ВладимирВ центре Владимира находятся шедевры белокаменного зодчества, которые включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО — Успенский и Дмитриевский соборы, также Золотые ворота.Храм Покрова на Нерли — шедевр древнерусского зодчества, точная дата постройки неизвестна. Храм возведен среди пойменного луга, на высоком рукотворном холме.МуромМесто народных былин, родина былинного богатыря Илья Муромца. Город стал столицей празднования Дня семьи, любви и верности. В этот праздник муромский ЗАГС регистрирует рекордное количество браков.Усадьба Храповицкого. Усадьба сохранилась до наших времен, но в разрушенном состоянии, но остается местом притяжения туристов.Александровская слободаМузей расположен в Александровском кремле — старейшей резиденции московских государей. В настоящее время в нем разработано более 20 интерактивных программ.ГороховецГород также носит неофициальное название столицы каменных палат. В нем сохранилось рекордное количество белокаменных сооружений 17 века.СуздальГород-музей, который входит в маршрут Золотого кольца России. Один из самых значимых исторических комплексов — Суздальский кремль.Дюкинский заказникДюкинский карьер глубиной до 40 метров, образовался в середине 20 века. Обрывистые склоны создают живописный «горный» ландшафт.Фото pxfuel.com