На территории ввели карантин. Свиней сожгли. Ведется поиск хозяев животных.

Возле деревни Макаровка дачники обнаружили три разлагающихся трупа свиней, заражённых африканской чумой. Об этом сообщили наши коллеги из Муром24.Их выбросили в местном лесу.Сотрудники Муромской окружной станции по борьбе с болезнями животных взяли образцы биоматериала и отправили их на исследование. Анализ показал, что братья наши меньшие заражены вирусом африканской чумы.На территории ввели карантин. Свиней сожгли. Ведется поиск хозяев животных.Напомним, что во Владимире карантин по АЧС продлили до 28 апреля.