Лишь каждый десятый житель ЦФО планирует продлить себе отдых взяв отпуск на майские праздники.

Лишь каждый десятый житель ЦФО планирует продлить себе отдых взяв отпуск на майские праздники. Половина опрошенных останется дома, а каждый третий планирует поехать на дачу, или в загородный дом. Расходы на майские праздники будут такими же, как в прошлом году. Таковы результаты опроса*.Половина жителей ЦФО (50%) планируют отдыхать дома на майские праздники. Треть (35%) поедут на дачу или за город. 18% отправятся в поездку по России (в прошлом году таких было только 12%). Лишь 3% респондентов намерены поехать на за границу. Работать во время майских каникул собираются 9% опрошенных.Наиболее предпочтительные города для путешествия по России – традиционно Москва, Санкт-Петербург и Казань их планируют посетить 71% опрошенных. В ТОП-5 городов также вошли Нижний Новгород и Сочи.Половина (51%) из тех, кто собирается в путешествие по России или за рубеж, поедут отдыхать всей семьей. Четверть (23%) проведут праздники вдвоем с партнером, 15% - с друзьями или группой по интересам.Больше половины (52%) участников опроса готовы потратить на отдых в майские праздники не более 10 тыс. рублей. В 10-50 тыс. рублей планируют уложиться 21% респондентов. Свыше 50 тыс. рублей потратят только 9%. При этом 19% намерены обойтись без специальных трат на майские праздники.37% жителей ЦФО утверждают, что расходы на майские праздники будут такими же, как в прошлом году. Четверть (23%) полагают, что придется потратить больше, чем год назад. 22% постараются сэкономить и не тратиться так как в прошлый раз. Еще 18% будут готовы сравнивать уже по факту свершившихся трат.* Опрос провели ВТБ и банк «Открытие» 10-17 апреля 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.