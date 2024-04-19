Фигуранты, ранее привлекавшиеся к административной ответственности, вновь сели за руль, употребив спиртное.

В Петушинском районе сотрудники Госавтоинспекции выявили факты управления транспортом водителями, находившимися в состоянии опьянения.Так, при патрулировании инспекторы остановили автомобиль «Ниссан», которым управлял 32-летний местный житель. По внешним признакам водитель находился в состоянии опьянения, но пройти освидетельствование отказался. При проверке полицейские установили, что у мужчины отсутствует водительское удостоверение, а ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии.При аналогичных обстоятельствах инспекторы остановили квадроцикл под управлением 46-летнего местного жителя. От прохождения освидетельствования водитель отказался, при этом было установлено, что мужчина уже попадал в поле зрения полиции, будучи нетрезвым за рулем и был лишен права управления транспортом.Также не сделал должных выводов и вновь сел за руль, употребив спиртное, 32-летний водитель автомобиля «Мазда».В отношении всех фигурантов дознавателями отдела дознания возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо. Выявление и пресечение таких фактов - одна из приоритетных задач сотрудников полиции.В соответствии с действующим законодательством, за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления от 1,5 до 2-х лет и административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Госавтоинспекция обращает внимание водителей, что точно такая же ответственность установлена и за отказ от медицинского освидетельствования. То есть, отказываясь пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, водитель фактически признает себя нетрезвым, поскольку наказание будет для него точно таким же, как и при установленном факте опьянения.За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения процедуры медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 264.1 УК РФ.