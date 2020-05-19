Они помогут справиться с эпидемией коронавируса во Владимирской области?

С 13 мая во Владимирской области на должность заместителя директора департамента здравоохранения назначил Александра Жесткова, с 15 мая – Евгения Тяпкина. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.Евгений Тяпкин долгое время руководил Петушинской районной больницей. Теперь он будет контролировать и координировать работу отдела организации медицинской помощи и отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности.Александр Жестков будет следить за работой отделов госзаказа и имущественных отношений, а также информационно-компьютерного обеспечения и материально-технического обеспечения.Ранее Жестков работал юрисконсультом в ОКБ и замначальником юридического отдела регионального департамента здравоохранения.