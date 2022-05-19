Около шести тысяч владимирцев с начала марта встали на биржу. Почти половине из них в итоге...

Около шести тысяч владимирцев с начала марта "встали на биржу". Почти половине из них в итоге удалось найти работу, сообщают в Департаменте труда и занятости.Сейчас ситуацию на рынке называют стабильной. В то же время, специалистам региональной службы занятости удалось предотвратить массовые сокращения. В критических ситуациях за предприятиями, где существует риск высвобождения сотрудников, закрепляется куратор Центра занятости, который помогает найти компромисс. Таким образом, двадцать пять процентов граждан, находившихся под угрозой увольнения, не остались без работы.В топевостребованных предложений – работа подсобных и разнорабочих, уборщиков,водителей автомобилей и медсестёр