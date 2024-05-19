Прокуратура вмешалась в это дело.

Как сообщили в прокуратуре Владимирской области, в Коврове произошел инцидент, связанный с отсутствием жизненно важного лекарства у ребенка-инвалида. После жалобы местной жительницы, чей 7-летний сын нуждался в определенном препарате, который должен был быть предоставлен бесплатно, прокуратура Владимирской области вмешалась в ситуацию.Прокуроры подали иск в суд против Центральной городской больницы и министерства здравоохранения с требованием обеспечить ребенка необходимым лекарством. Суд удовлетворил заявление, и мальчику было предоставлено нужное лекарство.