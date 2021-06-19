В мире набирает обороты игрушка Поп-ит.

В мире набирает обороты игрушка "Поп-ит". С первого взгляда ее функционал ограничен, у нее есть только разноцветные полусферы, которые можно лопать и они издают щелкающий звук. Но в интернете сотни тысяч роликов , где не только школьники, но и взрослые без конца нажимают разноцветные полусферы. Мы опросили владимирцев, а также услышали мнения психологов : почему же эта игрушка стала такой популярной?? И нужно ли беспокоиться родителям?Самых разных форм и размеров. Есть даже гигантские!Находчивые пользователи соцсетей соревнуются друг с другом - кто придумает более оригинальное применение. В разноцветных поп-ит замораживают лед, пекут кексы, делают мороженое, леденцы и даже.. Пельмени!В Муроме детские аниматоры придумали специальные игру. По словам Валерии Булатовой, из поп-ит даже можно собрать внушительные конструкции. Валерия Булатова, детский аниматор: «Мы играем с большими поп-итами, куда нам нужно попасть мячами, чтобы он там у нас кликнул. Детям очень нравится, они от таких-то не могут никак оторваться. А когда они видят огромный поп-ит, столько счастья в детских глазах!”Есть и другие разновидности модных игрушек, которые нужно знать, чтобы "влиться" в молодежную компанию. Симпл Димпл - тот же поп ит, с меньшим количеством пупырышек на брелке. А Снапперс - силиконовый эспандер, с двумя присосками. Все они якобы выполняют одну и ту же функцию - снятие стресса. Хотя сами дети это не всегда понимают.-Как ты думаешь почему эта игрушка стала такой популярной?-Потому что ее можно жмякать...-А для чего жмякают его?-Вот этого я не могу сказать.-Поп Кит...-А у тебя что в руках?-Симпл Кипбл.-А для чего они нужны?-Чтобы играть. Для антистресса, чтобы стресс снимать. Чтобы маму нервировать.А взрослые вспоминают игрушки-антистрессы своего детства. Аналоги симпл-димпл.-Ну у нас были... Радуга такая была. Вот так играли ее. Браслет такой. Спиралеобразный.- А в вашем детстве был какой-то аналог этой игрушки?-Вот, пожалуйста, пупырка.Поп-ит - действительно, реинкарнация воздушной упаковочной пленки. Только давить пузырьки можно бесконечно. Игрушка неэффективная, но безобидная, в отличие от тех же компьютерных игр, которые вызывают озлобленность, говорит преподаватель психологии ВлГУ Иван Сухарев. Раньше поп-ит использовали в качестве терапии для детей с аутоагрессией. Но это больше "психологическая гомеопатия", уверен психолог. Иван Сухарев, преподаватель психологии ВлГУ : “Звук, который он издает. Звук, богатый обертоновыми компонентами. Достаточно исследований , что человеку нравятся различные шумы. Будь то звук виниловой пластинки , как нам нравится низкие голос, так и звук лопающегося пузырька”.Но является ли поп-ит - антистрессом? По словам нейропсихолога Марии Хохловой, если у ребенка есть тревожность, одним поп-итом ее не снять: “Поэтому как скорая помощь таким деткам, у которых есть проблемы с тревожностью , которые имеют проблемы с тем, что грызут ногти, не могут уснуть, имеют какие-то покачивания.. Тогда эта игрушка может пойти в плюс как дополнительная методика”.Поп-ит помог феномен "социального заражения". Блоггеры разрекламировали игрушку в социальных сетях, и она стала вирусной. Но долго ли проживет увлечение разноцветными пузырьками? Или скоро "лопнет"? Анастасия Сахарова, Екатерина Таманова, Семен Карпов, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”.