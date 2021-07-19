За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 51 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 51 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в них людьми, в которых 3 человека погибли и 70 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 5 несовершеннолетних.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 97 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 5 происшествий.Полицейскими оформлено 380 происшествий с материальным ущербом.Судогодский районПо предварительной информации, 12.07.2021 г. в 16:45 на 10 км автодороги «Судогда–Чамерево» водитель автомобиля Фольксваген Поло, 1983 г.р., при прохождении поворота допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с движущимся навстречу автомобилем Тойота Ленд Крузер под управлением водителя 1963 г.р. В результате ДТП пострадали: 1. водитель автомобиля Тойота Ленд Крузер, диагноз: ушиб левого плечевого сустава – амбулаторно; 2. пассажир автомобиля Фольксваген Поло, 1986 г.р., диагноз: ушиб левой надбровной дуги, рваная рана левой мочки уха – амбулаторно.Камешковский районПо предварительной информации, 13.07.2021г. в 23:10 на 224 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля ГАЗ-278401, 1960 г.р., допустил столкновение с автомобилем Скания в составе полуприцепа Когель под управлением водителя 1974 г.р. В результате ДТП пострадали: 1.водитель автомобиля Газ-278401, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, перелом левой ключицы – госпитализирован. 2.пассажир автомобиля ГАЗ-278401, 1967 г.р., диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушиб грудной клетки, ушиб шейного отдела позвоночника – госпитализирован.г. ВладимирПо предварительной информации, 14.07.2021 г. в 15:50 на 180 км автодороги М – 7 «Волга» водитель автомобиля Камаз с полуприцепом Нефаз, 1992 г.р., не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Скания с полуприцепом Кроне под управлением водителя 1978 г.р. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Камаз, диагноз: открытый перелом правой голени – госпитализирован.г. ВладимирПо предварительной информации, 18.07.2021 г. в 11:05 в г. Владимир на ул. Толмачевская у д. 1 «А» водитель автомобиля БМВ Х – 6, 1993 г.р., допустила выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Киа – Рио под управлением водителя 1978 г.р. В результате ДТП пострадали: 1. водитель автомобиля Киа – Рио, диагноз: открытый перелом левого бедра – госпитализирован. 2. пассажир автомобиля Киа – Рио, 1982 г.р., диагноз: ЗЧМТ, СГМ, перелом правого бедра – госпитализирована. 3. пассажир автомобиля Киа – Рио, 1957 г.р., диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушиб правого коленного сустава – госпитализирована. 4. пассажир автомобиля Киа – Рио, 2013 г.р., диагноз: ЗЧМТ, СГМ - госпитализирована. 5. пассажир автомобиля Киа – Рио, 1987 г.р., диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушиб грудной клетки – амбулаторно.Вязниковский районПо предварительной информации, 17.07.2021 г. в 17:40 на 28 км автодороги «Сеньково-Никологоры-Эдон-Степанцево-Симонцево» водитель автомобиля Форд Мондео, 1977 г.р., при прохождении левого поворота допустил съезд в правый по ходу движения кювет. После чего произошло возгорание автомобиля. В результате ДТП пострадали: 1. водитель автомобиля Форд Мондео, диагноз: ЗЧМТ, СГМ – амбулаторно; 2. пассажир автомобиля Форд Мондео, 1977 г.р., диагноз: СГМ, перелом ребер слева, ТТЖ, травматический шок – госпитализирован.