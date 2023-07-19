Владимирская полиция помогает получить документы переселенцам из зоны СВО. Порядка трех с...

Владимирская полиция помогает получить документы переселенцам из зоны СВО.Порядка трех с половиной тысяч вынужденных переселенцев, приехавших во Владимирскую область из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, уже получили гражданство России либо свидетельства о предоставлении временного убежища.Подразделения по вопросам миграции областного УМВД оказывают людям всестороннюю поддержку и содействие в оформлении документов. Особенно - если ситуация требует срочного урегулирования. Так в управление обратился житель Харьковской области. Мужчина переехал в наш регион вместе с семьёй, ему требуется постоянное врачебное наблюдение, но получить помощь бесплатно без статуса "беженца" проблематично. Полицейские вошли в положение и помогли всё оформить.Алеся Аллахвердова, врио начальника отдела управления по вопросам миграции УМВД по Владимирской области:- Тысяча шестьсот вышеуказанных граждан приняты в гражданство Российской Федерации и признаны гражданами Российской Федерации. Заявления рассматриваются в приоритетном порядке и в максимально короткие сроки.