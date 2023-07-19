Владимирских медиков будут учить медиации - техникам недопущения и урегулирования конфликтов....

Владимирских медиков будут учить медиации - техникам недопущения и урегулирования конфликтов.Региональный минздрав совместно с некоммерческой организацией соцпомощи и поддержки "Центр конструктивных решений" реализует проект "Не навреди", цель которого - создание системы профилактики конфликтов в сфере здравоохранения и улучшение облика отечественной медицины.Алексей Богатырёв, заместитель министра здравоохранения Владимирской области:- Стереотипы человеческого мышления и образы нужно поменять и направить их в то русло, что врач, в первую очередь, это лекарь и помощник.Марина Мартыненко, заместитель главного врача ЦРБ г. Гусь-Хрустальный:- Врач лечит не только делом, но и словом. А мы, на сегодняшний момент, об этом не то что совсем забыли, но так немного отодвинули в сторонку.По статистике больше 70% конфликтов возникает из-за неправильно выстроенного диалога между медиком и пациентом. Поэтому главная задача - напомнить врачам, среднему медперсоналу и другим сотрудникам медицинской организации, что важно не только уметь правильно доносить информацию, но и выслушать больного и его родных. Проект пробный, но им уже заинтересовались в других регионах. Для врачей и медперсонала 33-го региона проводят тренинги по коммуникациям с пациентами и коллегами, а на базе владимирской городской поликлиники №1 и Гусь-Хрустальной ЦРБ открыты специализированные кабинеты, куда пациенты могут обратиться, чтобы разрешить спор, возникший в медучреждении.Светлана Неплох, директор АНО "Центр конструктивных решений", руководитель проекта "Не навреди":- Пациенты не знают, хороший вы врач или нет. Они вас видят в первый раз. И об этом они узнают только когда они или получат эффект от лечения - или не получат. Тогда они скажут - доктор хороший или нет. А оценивают они как раз после того, как вы с ними поговорили в первый раз. Что этот доктор хороший, он меня выслушал, он поговорил, он уделил мне внимание.