Депутаты Заксобрания и министры обсудили развитие Александровского района В Александрове прошло...

Депутаты Заксобрания и министры обсудили развитие Александровского районаВ Александрове прошло первое в этом году заседание Совета представительных органов муниципальных образований при Законодательном Собрании Владимирской области. Депутаты также посетили и обновленные объекты города. Подробнее расскажет Федор ЛалакинВнутридворовые территории, культурные пространства и городские зоны в Александрове обретают новый вид. Важно, что все изменения выполняются с учетом пожеланий самих жителей, отмечают проверяющие. Александровский район в числе лидеров по заявкам на благоустройство территорий.Анна Кузнецова - глава г.Александров:- В этом году у нас участвовало 56 дворов в конкурсе 19 мы делаем только в городе Александрове. Общая сумма субсидий на город Александров более 70 миллионов рублей, но здесь плюс программы в том, что она позволяет делать не только территорию многоквартирного дома, но и подходы, подъезды к ней.Особое внимание - работам в городском парке Культуры и отдыха. Смотровая площадка, с которой открывается отличный вид на пруд, рядом детские и спортивные площадки. По всему парку расположены уютные беседки.Ольга Хохлова - председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Я, в общем-то, поражена объектами, которые увидела, мне очень понравилось. Я думаю, что наша задача пообщаться еще с гражданами, когда уже будет завершена вся работа, и понравится им вот такая работа. Что мне больше всего понравилось, что не только делают дворовую территорию, но и тротуар.Тема благоустройства территорий стала ключевой на заседании Совета представительных органов. Ольга Хохлова акцентировала внимание коллег на более плотной работе с населением. Председатель Законодательного Собрания Владимирской области уверена, что нужно активнее обмениваться мнениями: рассказывать о планах властей и внимать запросам жителейОльга Хохлова - председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Я думаю, что сегодня много информации получили председатели советов, есть время обдумать. Ну и, конечно, мое обращение к ним, чтобы более активно работали по инициативам, которые волнуют те или иные муниципалитеты, людей.Важной частью заседания стали доклады руководителей областных министерств. Обсудили изменения в межбуюджетных отношениях, социальные вопросы, а также планы, по дальнейшему развитию региона. Одной из ключевых тем обсуждения также стала поддержка многодетных семей, которая действует во Владимирской области.Федор Лалакин, Илья Хлудов. «Вести-Владимир».