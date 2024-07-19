Смотрите Вести в 14:30: какой был почерк у героя России Дмитрия Пожарского?
Колхозная...
Смотрите "Вести" в 14:30: какой был почерк у героя России Дмитрия Пожарского?
Колхозная интеграция
- Агроинтегратор поможет владимирским селянам выйти на новые рынки. А пока они покоряют рынок "Центральный".
Земский доктор
- Кто самый незаменимый человек на селе? Один рабочий день нового фельдшера Суходольского ФАПа.
Автограф Пожарского
- И автограф, который дошел до нас через века. Какой был почерк у героя России Дмитрия Пожарского?