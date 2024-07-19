Житель Москвы, продавший владимирцу сувенирные копии монет под видом старинных, дождался приговора спустя пять лет. Москвича судили за мошенничество, совершенное группой лиц по

Житель Москвы, продавший владимирцу сувенирные копии монет под видом старинных, дождался приговора спустя пять лет. Москвича судили за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Об истории рассказали в пресс-службе Октябрьского райсуда. Все произошло днем 14 сентября 2019 года. Мужчина вместе с до сих пор неизвестным соучастником подошел к владимирцу (которого ранее