Спустя два года пустующий кинотеатр в Добром возродится и вновь примет зрителей. Вместо «Руськино» там теперь расположится «КиноМакс». Информация об открытии «КиноМакса» в Добром

Спустя два года пустующий кинотеатр в Добром возродится и вновь примет зрителей. Вместо «Руськино» там теперь расположится «КиноМакс». Информация об открытии «КиноМакса» в Добром появилась на сайте «Авито». Там висит объявление о сдаче в аренду семейного кафе «АндерСон» на втором этаже – в месяц эти 600 квадратных метров обойдутся в 480 тысяч рублей. Также на