Во Владимире ведутся ремонтные работы общественных пространств. На каком этапе сейчас благоустройство скверов? Об этом рассказал мэр Дмитрий Наумов в своем телеграм-канале. В Зерновском

Во Владимире ведутся ремонтные работы общественных пространств. На каком этапе сейчас благоустройство скверов? Об этом рассказал мэр Дмитрий Наумов в своем телеграм-канале. В Зерновском сквере, который располагается в районе дома №207 на улице Добросельской, работы по благоустройству уже завершаются. В ближайшее время там будут устанавливать лавочки. В сквере на улице Всесвятской в Юрьевце выполнена разметка