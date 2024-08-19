Местные жители заметили дикое животное в приямке подвала многоквартирного дома. История произошла в эту субботу, 17 августа. Не зная, что делать с енотом, люди обратились к муниципальным

Местные жители заметили дикое животное в приямке подвала многоквартирного дома. История произошла в эту субботу, 17 августа. Не зная, что делать с енотом, люди обратились к муниципальным спасателям. Как рассказал блогер-спасатель Михаил Быков, вызов поступил в час дня. По прибытию выяснилось, что в подвале находится не енот, а енотовидная собака. Она провалилась в приямок и