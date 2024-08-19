Суд признал законными решения об отказе от исполнения контрактов.

В 2019 году власти Владимира начали рассматривать реконструкцию стадиона «Торпедо», но проект был отменен из-за отсутствия документации от подрядчика. Директор департамента спорта Алексей Сипач сообщил, что «Владимиргражданпроект» должен был изучить состояние конструкций и принять решение о ремонте или сносе стадиона.Северная трибуна была признана наиболее проблемной, в то время как западная и восточная трибуны могли быть реконструированы. В декабре 2020 года департамент должен был получить проектно-сметную документацию, но документы не были представлены, и контракты с подрядчиком были расторгнуты.Подрядчик, ООО «Абсолютпроект», оспорил расторжение договора в Арбитражном суде, требуя взыскания задолженности. Суд установил, что работы выполнены с нарушениями, и 17 августа 2023 года отказал в иске.Тем не менее, подрядчик снова подал иск о признании недействительными односторонние отказы от исполнения контрактов. Контракт на разработку проектно-сметной документации был подписан в 2019 году, но из-за недостатков работ и невыполнения обязательств, заказчик расторг контракт. Суд признал законными решения об отказе от исполнения контрактов.