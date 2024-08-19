Кабинет беспилотной авиации ждет первых учеников. Дроны поднимутся в воздух уже 2 сентября. Уникальный класс по изучению беспилотников открылся в 46-ой школе. День знаний не за горами.

Кабинет беспилотной авиации ждет первых учеников. Дроны поднимутся в воздух уже 2 сентября. Уникальный класс по изучению беспилотников открылся в 46-ой школе. День знаний не за горами. Администрация города отчиталась о подготовке к учебному году. Детей ждут новые компетенции в рамках дополнительного образования. Как говорят педагоги, программирование дронов поможет в изучении IT и инженерных специальностей.