Подготовку к предстоящему отопительному сезону Владимира и Юрьев-Польского обсудили губернатор Владимирской области Александр Авдеев и генеральный директор ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов в рамках рабочей встречи.

Подготовку к предстоящему отопительному сезону Владимира и Юрьев-Польского обсудили губернатор Владимирской области Александр Авдеев и генеральный директор ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов в рамках рабочей встречи.С начала летней ремонтной кампании «Т Плюс» проверила на прочность и плотность более 600 км тепловых сетей Владимира. Это 91% от общего объема трубопроводов города. Ведутся работы по устранению выявленных дефектов. На Владимирской ТЭЦ-2 проводятся техническое перевооружение и ремонты основного и вспомогательного оборудования.Подготовка Юрьев-Польского к зиме идет в плановом режиме. Проверены все тепловые сети города проведены текущие ремонты.Стороны еще раз проговорили этапы реализации соглашения, подписанного на полях ПМЭФ-2024, по развитию системы теплоснабжения региона через участие в федеральных программах, направленных на поддержку системы ЖКХ, строительство и модернизацию магистральных тепловых сетей ПАО «Т Плюс» во Владимире.«ЖКХ региона имеет высокую степень износа – практически всё оно создавалось ещё в советский период. И перед Владимирской областью стоит задача модернизации жилищно-коммунального комплекса. Для ускорения её решения мы с 2022 года реализуем крупные проекты по обновлению системы теплоснабжения сразу в четырёх территориях на сумму около 4,5 млрд рублей. Это Александров, Гусь-Хрустальный, Кольчугино и Покров. А наш партнёр «Т Плюс» строит и ремонтирует тепловые сети и другие объекты ещё в двух: во Владимире и Юрьев-Польском районе. С 2012 года компания поступательно инвестировала в укрепление бытового комфорта жителей около 3,2 млрд рублей», — сказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.«Благодарим правительство Владимирской области за содействие в развитии системы теплоснабжения региона. Для подготовки к зиме мы планируем переложить 11,7 км сетей, модернизировать восемь объектов основного и вспомогательного оборудования на Владимирской ТЭЦ-2. Наша совместная и приоритетная цель – повышать надежность теплоснабжения региона», — отметил генеральный директор «Т Плюс» Александр Вилесов.Реклама.