Правоохранители задержали 26-летнего жителя Владимира.

Правоохранители задержали 26-летнего жителя Владимира. Молодого человека подозревают в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом рассказала УМВД России по региону.Инцидент произошёл в середине августа. Установлено, что владимирец позвонил в полицию и сообщил, что в одном из городских административных зданий заложено взрывное устройство. Однако прибывшие на место специалисты ничего не нашли.На допросе задержанный поведал, что был пьян и решил проверить, насколько оперативно сработают службы.В настоящий момент в отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находится под подпиской о невыезде.