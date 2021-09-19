Кольчугинская межрайонная прокуратура провела проверку публикаций в СМИ, связанных с условиями проживания инвалида-колясочника. Выяснилось, что более 10 лет женщина проживает в тесной ..

Кольчугинская межрайонная прокуратура провела проверку публикаций в СМИ, связанных с условиями проживания инвалида-колясочника. Выяснилось, что более 10 лет женщина проживает в тесной общаге 1927 года постройки в доме №1 по 5-й линии Ленинского посёлка.Речь идет о том, что условия её жизни не соответствуют требованиям законодательства, защищающего права граждан с ОВЗ.«Прокуроры выехали на место, осмотрели помещение, опросили соседей. Проверка продолжается. По её результатам надзорное ведомство примет процессуальное решение», - отметили в пресс-службе Владимирской областной прокуратуры, добавив, что держат дело на контроле.