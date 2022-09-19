Об этом заявил губернатор Александр Авдеев.

Во Владимирской области создадут правительство. Об этом заявил губернатор Александр Авдеев.«Сегодня я внесу в Заксобрание пакет необходимых законопроектов. Новую систему управления необходимо запустить с 1 января 2023 года», - подчеркнул он.Кроме правительства, появится администрация губернатора. Департаменты переименуют в министерства. Штатная численность чиновников не изменится.Глава региона добавил, что изменения обусловлены требованиями федерального законодательства.