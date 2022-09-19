Уже не первый раз во Владимир приезжает выставка-продажа шуб из Пятигорска. Более 100 моделей разных расцветок можно найти в Полярисе. Шубы из норки, из мутона, нутрии и бобра. Цены на норку

Уже не первый раз во Владимир приезжает выставка-продажа шуб из Пятигорска. Более 100 моделей разных расцветок можно найти в Полярисе. Шубы из норки, из мутона, нутрии и бобра. Цены на норку начинаются от 50 тысяч рублей, а на мутон от 15. Широкий размерный ряд даже на молодежные модели. Хит сезона – норка мягких пастельных тонов,