По размаху праздник стремится догнать суздальский «День огурца».

По данным краеведов, на меленковских полях картофель начали возделывать примерно с 1930-х годов. Местные жители взялись за дело с большим энтузиазмом. Год от года они выводили новые, поистине уникальные сорта, аналогов которым не находилось нигде. Уже к середине 1980-х по урожайности картофеля район вышел на лидирующую позицию в масштабах всей области. И до сих пор продолжает уверенно удерживать пальму первенства.Поэтому закономерно, что именно в Меленках родился один из самых самобытных, ярких и добрых праздников нашего региона – «День картошки», который традиционно отмечают в конце сентября, под занавес уборки урожая.- Начало осени для нашего сельско-хозяйственного района – это не только уборка овощей, но ещё и наш любимый праздник «День картофеля», который мы празднуем уже 9-й год подряд, - говорит глава администрации Меленковского района Андрей Пантелеев. - За это время он приобрёл свои традиции, полюбился не только жителям района, но и нашим гостям, которых с каждым годом становится всё больше. Пандемия, конечно, внесла свои коррективы в проведение этого праздника – пришлось взять паузу на 2 года. Но 17 сентября всё вернулось на круги своя, долгожданный праздник встретили «всем миром», все вместе порадовались плодам труда наших сельхозпроизводителей.На торжество приезжают гости не только из соседних муниципальных образований, но и из других областей. У входа в центральный парк посетителей праздника встречала выставка сельскохозяйственной техники. На главной сцене выступали народные коллективы, приехавшие в Меленковский район из разных уголков нашей области. На большой ярмарке местные производители представляли публике свою уникальную продукцию. Конечно же, центральной «героиней» там была картошка.- Картошка-царица меленковских полей. Она стала заслуженным брендом района. Сегодня ей посвящают множество мероприятий: выставки сельскохозяйственной продукции, приготовление блюд из картофеля, различные конкурсы, песни, танцы, широкую ярмарку, на которой можно запастись овощами на всю зиму. Такой вкусной и рассыпчатой картошки, как в Меленках, я ещё нигде не встречал. А всё потому, что её выращивают с любовью, с доброй душой, со знанием дела, - написал на своей странице в социальной сети депутат Государственной Думы Игорь Игошин.Кстати, за один только праздничный день в Меленках на ярмарке реализовали 60 тонн местного картофеля. Здесь его не только выращивают, но и внедряют на полях «новинки науки».