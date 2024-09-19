Частный перевозчик пожаловался на частые проверки, которые администрация якобы посылает в отместку за отказ от 28 маршрута. Напомним, 16 августа с дорог Владимира пропал кольцевой маршрут. От

Частный перевозчик пожаловался на частые проверки, которые администрация якобы посылает в отместку за отказ от 28 маршрута. Напомним, 16 августа с дорог Владимира пропал кольцевой маршрут. От него со скандалом отказалась уже вторая организация за год. Руководитель транспортной компании «Виктория» говоря о своем решении, объяснял – маршрут оказался для него невыгодным. Убытки от 28 автобуса