С седьмого по 13 октября сотрудниками правоохранительных органов зарегистрировано 78 случаев мошенничества.

По данным пресс-службы УМВД России по Владимирской области, с 7 по 13 октября зарегистрировано 78 случаев мошенничества с использованием IT-технологий. В общей сумме потерпевшие потеряли более 37 миллионов рублей.Седьмого октября поступило заявление от 33-летнего потерпевшего, который под предлогом лёгких денег выманили 1,7 миллиона рублей. Средства были переведены на различные банковские карты. В этот день на такой же обман повёлся 63-летний житель Суздальского района и потерял 1,4 миллиона.На следующий день мошенники выманили 2,1 миллиона у жительницы региональной столицы. 12 октября другая жительница отдала мошенникам более 5,5 миллионов рублей, отдав не только свои деньги, но и средства супруга, и взятые в кредит.На данный момент возбуждены уголовные дела по 159 статье УК РФ.