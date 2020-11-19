Светлана Стрельцова из Владимира и юристы ЖКХ-контроль выиграли суд во Владимирском облсуде по иску, обязывающем регоператора ТКО «Биотехнологии» сделать перерасчет за неоказании услуги по обработке ТКО.

Светлана Стрельцова из Владимира и юристы ЖКХ-контроль выиграли суд во Владимирском облсуде по иску, обязывающем регоператора ТКО «Биотехнологии» сделать перерасчет за неоказании услуги по обработке ТКО.И это теперь может сделать каждый владимирец, сообщила общественная организация ЖКХ-Контроль в твиттере.Дело в том, чтоо сортировкмусоране делаласьс января по апрель.еред отправкой отходов на Марьинский полигон, компания не привозила их на мусороперегрузочную станцию на улице Добросельской.Сумма перерасчета символическая — всего 12 рублей. Однако, полагают, что этобудет не последний иск в мусорным операторам Владимирской области.