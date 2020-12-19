Ягдтерьер Селиван (так его назвали волонтеры) был обнаружен на железнодорожном мосту близ Красной Горбатки в Селивановском районе.

Ягдтерьер Селиван (так его назвали волонтеры) был обнаружен на железнодорожном мосту близ Красной Горбатки в Селивановском районе.Машинисты проезжающих поездов наблюдали, как почти 12 часов он сидел на одном и том же месте, будто кого-то ждал. Собака не уходила даже при приближении поездов. Возможно, одним из них ему травмировало ухо.Машинисты рабочего поезда Ковров-Муром остановились и забрали его в кабину тепловоза. Сначала подумали, что у Селивана разбита голова, травма достаточно глубокая. Привезли в Муром, но пока тепловоз, Селиван исчез. И только позже он был вновь найден еще одним неравнодушным человеком в мужском туалете служб железной дороги. И отвезли в клинику, сообщили в паблике волонтеры движения "".И тогла нашлись хозяева пса, которого на самом деле зовут Бакс. Он убежал во время прогулки, а теперь уже вернулся домой.