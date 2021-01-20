Судом вынесен приговор по делу о разбое и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.
Судом вынесен приговор по делу о разбое и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.
2
8-летний уроженец
Владимира
в ноябр
е
2019 года под воздействием алкоголя задумал разбойное нападение на 71-летнего
местного
жителя и
хищени
е его
денег и ценностей.
Д
ождавшись
, когда пожилой мужчина откроет
входн
ую
двер
ь
в квартиру,
злоумышленник
силой проник внутрь,
нанес
мужчине множественные удары кулаком
по лицу и телу потерпевшего, причинив тяжкий вред здоровью
.
П
охитил находивш
и
еся в квартире имущество и продукты питания, с которыми с места происшествия скрылся, распорядившись ими по своему усмотрению.
Смерть потерпевшего наступила в результате тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Вину п
одсудимый
признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, принес извинения семье убитого.
С
уд
назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Также
удовлетвор
ен
гражданский иск о возмещении морального вреда
в размере
1
млн
руб
лей.