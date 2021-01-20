Судом вынесен приговор по делу о разбое и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Судом вынесен приговор по делу о разбое и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.8-летний уроженецВладимирав ноябр2019 года под воздействием алкоголя задумал разбойное нападение на 71-летнегоместногожителя ихищение егоденег и ценностей.ождавшись, когда пожилой мужчина откроетвходнуюдверв квартиру,злоумышленниксилой проник внутрь,нанесмужчине множественные удары кулакомпо лицу и телу потерпевшего, причинив тяжкий вред здоровьюохитил находившеся в квартире имущество и продукты питания, с которыми с места происшествия скрылся, распорядившись ими по своему усмотрению.Смерть потерпевшего наступила в результате тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Вину подсудимыйпризнал в полном объеме, в содеянном раскаялся, принес извинения семье убитого.удназначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Такжеудовлетворенгражданский иск о возмещении морального вредав размеремлнрублей.