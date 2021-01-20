Во Владимирской области находится несколько крупных молочных комбинатов, они реализуют свою продукцию и за пределами региона.

В России сегодня стартовала добровольная маркировка молочной продукции. До её введения оператор Центр развития перспективных технологий будет выдавать коды бесплатно. С 20 января любая компания может перейти к полномасштабной маркировке всей своей продукции.С 1 июня 2021 года вступят в силу требования по обязательной маркировке в отношении сыров и мороженого, с 1 сентября – молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря – продукции со сроком годности 40 суток и менее.Напомним, во Владимирской области находится несколько крупных молочных комбинатов, это всем известные Юрьев-Польский, Судогодский, Суздальский, Киржачский, Лакинский молокозавозы и другие. Они реализуют свою продукцию и за пределами региона