По итогам 2021 года ВТБ Капитал занял первые строчки в рэнкингах организаторов размещений из России как на локальном, так и международном рынках, следует из отчётов агентств Dealogic, Refinitiv и ..

По итогам 2021 года ВТБ Капитал занял первые строчки в рэнкингах организаторов размещений из России как на локальном, так и международном рынках, следует из отчётов агентств Dealogic, Refinitiv и Bloomberg.По данным Bloomberg, ВТБ Капитал занял первое место среди организаторов размещений долгового капитала в России и провел 82 транзакции объемом более чем $5,9 млрд, обеспечив себе долю рынка в 13,92%. Лидерство ВТБ Капитал также отмечено агентствами Dealogic и Refinitiv, которые признали ВТБ Капитал лучшим среди организаторов размещений на долговых рынках России, СНГ и Восточной Европы.По данным Dealogic, ВТБ Капитал стал абсолютным лидером на рынке акционерного капитала России и СНГ как по количеству закрытых сделок, так и по объему привлеченных средств. Команда ВТБ Капитал выступила организатором 15 сделок общим объемом более 6 млрд долл. Доля компании на рынке акционерного капитала России составила 21%, а на рынке СНГ – 19%. Агентство Bloomberg также отмечает №1 позицию ВТБ Капитал в России и СНГ (доли рынка 20% и 17%, соответственно).Агентства Refinitiv и Bloomberg отметили ВТБ Капитал как лидера среди консультантов по объему совершенных и объявленных M&A сделок на рынке России (21 сделка на сумму $7,4 млрд. с долей рынка 22%) и СНГ (22 сделки с долей рынка 21% - согласно Refinitiv). Mergermarket также отдал ВТБ Капитал первое место по количеству организованных M&A сделок в России по итогам 2021 года. По данным Dealogic, в 2021 году инвестиционное подразделение группы ВТБ заняло первое место по объему совершенных M&A сделок в России и СНГ с долями рынка в 17% и 16% соответственно.«Минувший год стал рекордным за последние несколько лет как по объему привлеченных средств, так и количеству сделок. Команда ВТБ Капитал подтвердила статус сильнейшей на рынке акционерного капитала России и СНГ. ВТБ Капитал стал инвестбанком, организовавшим все IPO российских эмитентов в 2021 году. ВТБ Капитал также сохранил лидерство на рынке долгового капитала с большим отрывом от конкурентов. Мы рады, что смогли помочь нашим клиентам в формировании и реализации их стратегии как в области M&A, так и в вопросах выхода на рынки капитала и продолжим усиливать и развивать нашу продуктовую линейку, чтобы отвечать их задачам и требованиям», – заявил Александр Пухаев, руководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Капитал.