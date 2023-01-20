О борьбе с коррупцией в 33-ем регионе рассказал прокурор Андрей Жугин.

Прокуратура Владимирской области занялась декриминализацией районов. О борьбе с коррупцией в 33-ем регионе рассказал прокурор Андрей Жугин.Правоохранители начали с Петушинского района. Одним из самых громких уголовных дел стало обвинение замглавы Александра Безлепкина во взятке. В ноябре утверждено обвинительное заключение. Далее - суд.«В Петушинском районе возбужден ещё ряд резонансных дел. Нарушения выявлены в соблюдении земельного законодательства. Ещё одно дело касается незаконной вырубки деревьев. Фигурантом одного из уголовных дел является экс-глава Покрова. Сейчас он уволен», - рассказал Андрей Жугин.При этом Петушки - это лишь верхушка айсберга. На очереди Киржач и Александров, где ведомство также активно займется борьбой с коррупционными преступлениями.Отдельное недоумение владимирских прокуроров вызывают семь районов, в которых не возбуждено антикоррупционных уголовных дел.«Как в Селивановском районе не может быть коррупции? А в Меленках за 5 лет не выявлено ни одного случая. Значит прокурор сработал не на очень хорошем уровне, а правоохранители бездействуют», - отметил Андрей Жугин.Он добавил, что в ближайшее время прокуратура расскажет о действиях декриминализации перечисленных муниципалитетов.