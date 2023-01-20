В Камешковском районе в суд обратились жители деревень Колосово и Вахромеево. Как оказалось, их соседка и по совместительству собственница подземного газопровода, не даёт им подключить газ.

В Камешковском районе в суд обратились жители деревень Колосово и Вахромеево. Как оказалось, их соседка и по совместительству собственница подземного газопровода, не даёт им подключить газ. Местные жители обратились в суд. Газопровод, принадлежащий ответчику, является единственным источником для подключения негазифицированных домовладений в указанных населенных пунктах и обладает достаточной пропускной способностью, обеспечивающей техническую возможность для подключения