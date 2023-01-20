С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178979 владимирцев.

Во Владимирской области 20 января выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 5 человек. Ещё по 2 жителя подхватили опасный вирус в Муромском и Ковровском, 4 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Кольчугинском, Юрьев-Польском, Вязниковском и Суздальском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178979 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49701 заболевший во Владимире, 21143 - в Ковровском районе и 19324 - в округе Муром.