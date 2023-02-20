дРаботы необходимы для повышения безопасности и скорости движения поездов.

В 2023 году планируется капитально отремонтировать железнодорожные пути на участке Вязники – Гороховец во Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.В ходе капремонта сменят рельсошпальную решетку, проведут глубокую очистку балласта, смену рельсовых плетей, сварку стыков на участках.В целом за год на Горьковской магистрали капитально отремонтируют более 250 км пути и 125 стрелочных переводов, в том числе на участках Балахониха – о.п. 408 км в Нижегородской области, Просница – Ардаши и Коса – Фаленки в Кировской области, Фаленки – Яр на стыке Кировской области и Удмуртской Республики, Кварса – Воткинск в Удмуртской Республике, Юдино – Казань и Арск – Корса в Республике Татарстан.Обновление инфраструктуры ведется для повышения пропускной способности путей, безопасности и скорости движения поездов.