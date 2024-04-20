«Зайка моя»: Жители Владимирской области могли купить «не ту» морковку. С начала 2024 года...

«Зайка моя»: Жители Владимирской области могли купить «не ту» морковку.С начала 2024 года специалистами Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям проведено 233 мероприятия по контролю за соблюдением хозяйствующими субъектами требований законодательства в области семеноводства.Сообщается, что из них 11 мероприятий касались наблюдений за соблюдением требований на интернет-площадках.222 выездных обследований прошли в местах продажи семян сельскохозяйственных растений.В итоге было зафиксировано 269 нарушений, уточняют в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.Зафиксирована продажа 2 450 сортов семян сельскохозяйственных растений, не включенных в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию на территории России. Например, морковь сортов «Зайка моя», «Нандрин», «Боро»…Аналогичная история и с томатами сортов «Минусинские стаканы», «Сызранская пимпочка», «Самрастет», «Пень», огурец сортов «Соленые уши», «Китайская стена», «Цыганский табор» и др.Важно:Отсутствие сортов семян в Госреестре свидетельствует о том, что семенной материал не прошел необходимые испытания. На них не могут быть оформлены документы, предусмотренные законодательством.Зафиксировано и 50 фактов нахождения в реализации порядка 650 кг лука-севка без этикетки.Сообщается, что было объявлено 236 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.Фото: https://vk.com/rsnvki