А представители Общероссийского Народного фронта сегодня проинспектировали два...

А представители Общероссийского Народного фронта сегодня проинспектировали два фельдшерско-акушерских пункта в Собинском районе. Об итогах проверок – Максим Калашников.ФАП в деревне Лучинское общественники посещали сразу же после открытия. Полтора года назад пункт оказания доврачебной помощи оставил неприятное впечатление. Сейчас - внутри чисто, помещения оснащены необходимым оборудованием, ведётся журнал приёма больных.Местные жители рады открытию ФАПа. Ближайшая поликлиника в посёлке Ставрово. До неё - десять километров, но каждый раз не наездишься. Особенно, если постоянно нужно ставить уколы, говорит Вера Яковлева.Вера Яковлева, жительница д. Лучинское:– Мы очень довольны, что у нас теперь свой фельдшер. Нам никуда обращаться не надо. Если едем мы в поликлинику - это очень большая очередь, всегда по три-четыре часа сидим. Бывают с температурой же люди. Девушка очень замечательная. Очень нравится. Обходительная, всегда выслушает, посоветует.Главное пожелание жителей - чтобы в ФАПе начали продавать лекарства. Ближайшая аптека всё в том же Ставрово.– А где вы приобретаете, вам нужно купить какие-нибудь лекарства.– В аптеке в Ставрово.– Вас это не напрягает?– Напрягает, лучше бы здесь.А в Копнино медпункт открылся только в этом году. Светлана Рыбакова - молодой специалист. Живёт в Лакинске, на работу добирается на общественном транспорте, который ходит всего несколько раз в день. Бывали случаи, что на автобус не успевала. Изменить ситуацию могло бы предоставление служебного жилья.Светлана Рыбакова, фельдшер:– Если бы здесь было какое-то жильё, было бы неплохо. Потому что бывает такое, когда приходят к половине третьего, когда мне нужно идти на автобус. Хотя бы, чтобы одну или две ночи можно было остаться и переночевать.6 ФАПов в регионе простаивают в ожидании лизенции. Ещё 7 не работают из-за отсутствия фельдшеров В регионе- острая нехватка мед работников. Активисты ОНФ уверены: привлекать специалистов нужно не только повышением заработной платы. Решить проблему могло бы обязательное распределение после окончания учебы. Но для этого необходимо создавать условия.Владимир Прозор, эксперт ОНФ:– Но для этого всё-таки местные администрации должны как-то оказать помощь людям: устроиться, решить вопрос жилья, вопрос детских учреждений, соцкульбыта. Чтобы люди были заинтересованы оставаться здесь, а не искать где лучше.С начала года общественники проверили 59 ФАПов. Итогом рейдов станут предложения по улучшению работы в пунктах оказания доврачебной помощи. Их направят главе региона.Максим Калашников, Илья Хлудов.Вести "Владимир"