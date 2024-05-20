Новая звездочка владимирской спортивной гимнастики: внучка семикратного олимпийского чемпиона...

"Новая звездочка владимирской спортивной гимнастики": внучка семикратного олимпийского чемпиона Николая Андрианова добилась первых успеховДвенадцатилетняя Александра Андрианова продолжает династию. Александра - внучка спортивной легенды- семикратного олимпийского чемпиона Николая Андрианова. На её счету уже несколько серьезных наград. С юной спортсменкой встретилась Ангелина Свищ.И так по несколько часов. В день - две тренировки, утром и вечером. Все - ради заветных золотых медалей. Александре Андриановой всего 12. Несмотря на юный возраст девочка уже может похвастаться спортивными достижениями.Юная гимнастка пошла по стопам деда - великого Николая Андрианова, семикратного олимпийского чемпиона. Саша говорит, часто пересматривает его выступления. Учится.Александра Андрианова, воспитанница спортшколы олимпийского резерва имени Толкачева:- Мы когда учили Пак перевес верхней на нижнюю, то у меня сначала не получалось, потом начало получаться. Хорошо делала.Николай Ефимович разработал собственную методику тренировки гимнастов, и по этой программе было подготовлено 15 олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Спустя десятилетия Владимирская школа олимпийского резерва возрождает спортивные традиции, заложенные Андриановым.2024 год у наших спортсменов начался удачно. Победа за победой. Владимирские гимнасты не уступают московским. Зажигаются новые звездочки.Владимир Шахов, заместитель директора спортшколы олимпийского резерва имени Толкачева:- На чемпионате России по спортивной гимнастике команда мужская стала второй, проиграв только команде Москвы буквально совсем немножко 2,10. и впервые женская команда стала серебряным призером Чемпионата России. Это очень большой успех. Также удачно выступили на первенстве России среди Юниоров.Одна из многочисленных побед завоевана в Тюмени на Первенстве России по спортивной гимнастике среди юниоров. В турнире принимали участие около сотни лучших спортсменов со всей страны.Александра Андрианова достойно представила регион. Собрала полный комплект наград высшего старта страны: начала с бронзы и закончила долгожданным золотом.Александра Андрианова, воспитанница спортшколы олимпийского резерва имени Толкачева:- У нас два потока было. Мы выступали в первом потоке. Первый день нас распределили по потокам, а во второй те кто попали выступали позже.- Сложно было?- Страшно.- А почему боялась?- Упасть страшно. На соревнованиях более волнительно.Чтобы добиться такого результата, гимнасты и все свободное время проводят в зале. Тренер Илья Сомов подопечную поддерживает не только на брусьях, но и морально. Тренировочный процесс - занятие на технику, силу и выносливость.Илья Сомов, тренер-педагог спортшколы олимпийского резерва имени Толкачева:- Прежде всего это борьба с собой - это самое главное. все остальное будет. Давление на ребенка очень сильное, колоссальное, на любых соревнованиях на любых стартах. На нее все сморят как на продолжателя традиций поэтому ответственность очень большая.Владимирская область славится спортивными достижениями, и упор регион делает на это направление. Спорт высших достижений диктует строгие правила.Ангелина Свищ, Алексей Ковалев "Вести-Владимир"