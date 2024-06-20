С росгвардейцами во Владимире встретился Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон Глава...

С росгвардейцами во Владимире встретился Митрополит Владимирский и Суздальский ТихонГлава Владимирской митрополии впервые посетил региональное Управление Росгвардии.Открыл встречу Архиерейский хор под управлением регента Татьяны Оганян. Участники хора исполнили композиции военных лет.Митрополит Тихон рассказал о своей семье - участниках Великой Отечественной войны и о своей жизни до вступления в сан епископа. Владыка благословил росгвардейцев на ратные дела, поблагодарил их за стойкость и мужество при выполнении задач специальной военной операции.Начальник Управления Росгвардии генерал-майор Андрей Медведев от лица всех бойцов поблагодарил главу Владимирской епархии за тесное взаимодействие, оказанную помощь в проведении служб в Успенском соборе, а также духовное окормление подразделений перед отправкой в служебные командировки особого назначения.