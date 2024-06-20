Танцевальный ансамбль «Росинка» Владимирского Областного колледжа культуры и искусства победил в турнире народных танцев с элементами современной хореографии «Россия: вчера, сегодня, завтра».

Танцевальный ансамбль «Росинка» Владимирского Областного колледжа культуры и искусства победил в турнире народных танцев с элементами современной хореографии «Россия: вчера, сегодня, завтра». Об этом 19 июня рассказала регионального правительства.Культурное мероприятие проходило в Москве, в рамках Международной выставки-форума "Россия". Наши земляки стали лучшими среди коллективов ЦФО.