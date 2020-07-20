Мотивы его поступка остаются неизвестными

Гусь-Хрустальный городской суд признал 41-летнего местного жителя виновным в ложном сообщении о планируемом теракте и приговорил его к 1,8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.По информации пресс-службы ФСБ по Владимирской области, 10 августа пьяный мужчина позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу и сообщил о заложенной бомбе на улице Интернациональная. Его задержали по горячим следам, а в кармане у мужчины нашли телефон, с которого был совершён вызов.