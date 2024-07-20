Борщевик атакует! Жители Суздальского района жалуются на бездействие администрации
Суздальской...
Борщевик атакует! Жители Суздальского района жалуются на бездействие администрации
Суздальской межрайонной прокуратурой была проведена проверка исполнения земельного, природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.
Выяснилось, что на земельных участках вблизи сёл Цибеево, Новокаменского Новоалександровского сельского поселения, а также в Павловском произрастет (в большом количестве) Борщевик Сосновский.
Жители жалуются на то, что с ним очень сложно бороться.
«… Отсутствие надлежащего контроля со стороны администраций поселений за содержанием и уборкой земельных участков, прилегающих к ним территорий, а также непроведение агротехнических и профилактических мероприятий на территориях населенных пунктов привело к бесконтрольному зарастанию земель сорным растением, что в свою очередь может повлечь причинение вреда здоровью граждан...» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В итоге главам администраций Павловского и Новоалександровского сельских поселений были внесены представления. Правда, о том — как в таких условиях будут бороться с атакующим борщевиком — не сообщается.
Фото: Архив ГТРК «Владимир»
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