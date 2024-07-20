Борщевик атакует! Жители Суздальского района жалуются на бездействие администрации Суздальской...

Борщевик атакует! Жители Суздальского района жалуются на бездействие администрацииСуздальской межрайонной прокуратурой была проведена проверка исполнения земельного, природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.Выяснилось, что на земельных участках вблизи сёл Цибеево, Новокаменского Новоалександровского сельского поселения, а также в Павловском произрастет (в большом количестве) Борщевик Сосновский.Жители жалуются на то, что с ним очень сложно бороться.«… Отсутствие надлежащего контроля со стороны администраций поселений за содержанием и уборкой земельных участков, прилегающих к ним территорий, а также непроведение агротехнических и профилактических мероприятий на территориях населенных пунктов привело к бесконтрольному зарастанию земель сорным растением, что в свою очередь может повлечь причинение вреда здоровью граждан...» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.В итоге главам администраций Павловского и Новоалександровского сельских поселений были внесены представления. Правда, о том — как в таких условиях будут бороться с атакующим борщевиком — не сообщается.Фото: Архив ГТРК «Владимир»Читайте и смотрите также:Во Владимирской области для борьбы с борщевиком закупили новую техникуhttps://vladtv.ru/society/154957/Владимирцам рассказали, как избавиться от борщевикаhttps://vladtv.ru/society/152771/Злодей под зонтиком: как борщевик стал синонимом растения-агрессора расскажем в рубрике «Во саду ли, в огороде»https://vladtv.ru/society/147294/