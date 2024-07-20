В реабилитационном центре для птиц «Воронье гнездо» в Киржаче выхаживают совят
Реабилитационный...
В реабилитационном центре для птиц «Воронье гнездо» в Киржаче выхаживают совят
Реабилитационный центр для птиц «Воронье гнездо» в Киржаче существует уже три года. Его основала жительница Москвы Вера Пахомова.
"Сколько я себя помню, помимо привычных всем кошек и собак у меня всегда жили рыбки, ящерицы, волнистые попугайчики, жуки-плавунцы, ужи. Я тащила домой буквально все", - поясняет Вера.
Серьезное увлечение птицами началось со спасения обычной серой вороны. Потом девушка работала волонтером в Центре реабилитации диких птиц «Дно болота», и в скором времени часть пернатых пациентов перекочевали к Вере домой. Появилась группа в социальных сетях, и домашний приют получил название «Воронье гнездо».
Позже Вера открыла в Москве бесплатный стационар для лечения птиц, позже появилась загородная территория в Киржаче, где птиц спасает целая команда волонтеров.
На сегодняшний день в вольерах живут около 250 птиц. Вообще в Киржаче редко принимают совят, потому что в Москве есть профильные волонтёры по совам.
Однако бывают исключения - чаще всего это совята, которых нашли во Владимире и Владимирской области. Одним из таких совят стал Младшенький - первый и самый любимый совенок сезона.
"Младшенький прибыл к нам 24 мая вместе со своим братом из Бабаево. Молодая и неопытная ушастая сова загнездилась в ненадежном месте, высидела яйца, но не смогла вырастить птенцов. Сначала выпал один совенок, которого нашедшие оперативно привезли к нам. Но жизнь любит преподносить сюрпризы, и во время транспортировки первого совенка из гнезда выпал и второй. Нашедшие оказались настоящими героями для маленьких птенчиков и совершили повторный марш-бросок (замечу, что в тот день была пятница и лютые пробки, поэтому дорога в одну сторону занимала не менее 2 часов). Второго совенка мы встречали уже в ночи", - рассказывают в Центре.
Приблизительно на момент поступления совятам было 3-5 дней. У них еще не открылись глаза, они не умели стоять и напоминали скорее комки пыли. К сожалению, второго совенка вытянуть не удалось - он прибыл с сильным переохлаждением, и все наши усилия оказались напрасными. Но Младшенький был жив и бодр.
Основной сложностью выкармливания таких маленьких совят оказался режим дня. Совы - ночные хищники и своих детей кормят в темное время суток. Для смены режима дня не работали ни искусственные затемнения, ни звуки сов, ни уговоры волонтеров
- Младшенький с аппетитом ел только с 20:00 до 8:00. Не получалось облегчить задачу даже предварительной заготовкой корма на всю ночь - если еда пролежала в холодильнике больше четырех часов, Младшенький воротил нос и брезгливо плевался. Он соглашался только на свежеразмороженных грызунов без шкурки и крупных костей. В таком маленьком возрасте совенок ещё не может срыгивать погадку, а правильное питание очень важно для полноценного развития организма.
Через полторы недели совенок начал есть и днем, а ещё через какое-то время стал получать неочищенные кусочки грызунов и сбросил свою первую погадку. К тому моменту он уже был не один.
За сезон к нам поступило еще 7 совят. Все они уже находятся в вольере для подготовки к выпуску. Перед возвращением в природу им предстоит научиться самостоятельно добывать себе пищу и отвыкнуть от человеческого общества.
Читайте и смотрите также:
Ранее мы рассказывали, как содержат сплюшек-отказников в киржачском Центре помощи птицам "Воронье гнездо".
Не смог улететь из-за вывиха крыла: во владимирский центр реабилитации «Воронье гнездо» привезут раненого лебедя.
Фото: Центр помощи птицам «Воронье Гнездо»