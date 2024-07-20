В реабилитационном центре для птиц «Воронье гнездо» в Киржаче выхаживают совят Реабилитационный...

В реабилитационном центре для птиц «Воронье гнездо» в Киржаче выхаживают совятРеабилитационный центр для птиц «Воронье гнездо» в Киржаче существует уже три года. Его основала жительница Москвы Вера Пахомова."Сколько я себя помню, помимо привычных всем кошек и собак у меня всегда жили рыбки, ящерицы, волнистые попугайчики, жуки-плавунцы, ужи. Я тащила домой буквально все", - поясняет Вера.Серьезное увлечение птицами началось со спасения обычной серой вороны. Потом девушка работала волонтером в Центре реабилитации диких птиц «Дно болота», и в скором времени часть пернатых пациентов перекочевали к Вере домой. Появилась группа в социальных сетях, и домашний приют получил название «Воронье гнездо».Позже Вера открыла в Москве бесплатный стационар для лечения птиц, позже появилась загородная территория в Киржаче, где птиц спасает целая команда волонтеров.На сегодняшний день в вольерах живут около 250 птиц. Вообще в Киржаче редко принимают совят, потому что в Москве есть профильные волонтёры по совам.Однако бывают исключения - чаще всего это совята, которых нашли во Владимире и Владимирской области. Одним из таких совят стал Младшенький - первый и самый любимый совенок сезона."Младшенький прибыл к нам 24 мая вместе со своим братом из Бабаево. Молодая и неопытная ушастая сова загнездилась в ненадежном месте, высидела яйца, но не смогла вырастить птенцов. Сначала выпал один совенок, которого нашедшие оперативно привезли к нам. Но жизнь любит преподносить сюрпризы, и во время транспортировки первого совенка из гнезда выпал и второй. Нашедшие оказались настоящими героями для маленьких птенчиков и совершили повторный марш-бросок (замечу, что в тот день была пятница и лютые пробки, поэтому дорога в одну сторону занимала не менее 2 часов). Второго совенка мы встречали уже в ночи", - рассказывают в Центре.Приблизительно на момент поступления совятам было 3-5 дней. У них еще не открылись глаза, они не умели стоять и напоминали скорее комки пыли. К сожалению, второго совенка вытянуть не удалось - он прибыл с сильным переохлаждением, и все наши усилия оказались напрасными. Но Младшенький был жив и бодр.Основной сложностью выкармливания таких маленьких совят оказался режим дня. Совы - ночные хищники и своих детей кормят в темное время суток. Для смены режима дня не работали ни искусственные затемнения, ни звуки сов, ни уговоры волонтеров- Младшенький с аппетитом ел только с 20:00 до 8:00. Не получалось облегчить задачу даже предварительной заготовкой корма на всю ночь - если еда пролежала в холодильнике больше четырех часов, Младшенький воротил нос и брезгливо плевался. Он соглашался только на свежеразмороженных грызунов без шкурки и крупных костей. В таком маленьком возрасте совенок ещё не может срыгивать погадку, а правильное питание очень важно для полноценного развития организма.Через полторы недели совенок начал есть и днем, а ещё через какое-то время стал получать неочищенные кусочки грызунов и сбросил свою первую погадку. К тому моменту он уже был не один.За сезон к нам поступило еще 7 совят. Все они уже находятся в вольере для подготовки к выпуску. Перед возвращением в природу им предстоит научиться самостоятельно добывать себе пищу и отвыкнуть от человеческого общества.Читайте и смотрите также:Ранее мы рассказывали, как содержат сплюшек-отказников в киржачском Центре помощи птицам "Воронье гнездо".Не смог улететь из-за вывиха крыла: во владимирский центр реабилитации «Воронье гнездо» привезут раненого лебедя.Фото: Центр помощи птицам «Воронье Гнездо»