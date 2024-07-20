В Суздале спасли лисёнка, который попал под колёса машины А сейчас - об истории спасения лисёнка,...

В Суздале спасли лисёнка, который попал под колёса машиныА сейчас - об истории спасения лисёнка, который попал под колёса машины. Рыжий красавец выжил, благодаря неравнодушным.Этой трогательной историей поделились волонтёры "Ангеладома". В фонд помощи диким и домашним животным в Суздале лисёнка принесли дети. Его сбила машина.Животное обследовали в ветклинике, малыш уже идёт на поправку и сейчас готовится к отъезду в реабилитационный центр Иванова.