В минувшую субботу Вязники отмечали День города и Фатьяновский праздник поэзии и песни. В программе были творческие встречи, поэтические вечера, ярмарка народных промыслов, спортивные

В минувшую субботу Вязники отмечали День города и Фатьяновский праздник поэзии и песни. В программе были творческие встречи, поэтические вечера, ярмарка народных промыслов, спортивные соревнования, концерты с участием известных исполнителей. Как рассказали в пресс-службе Минкульта области, для гостей и горожан выступили: победитель шоу «Голос» Давид Саникидзе, солистка Большого театра Василиса Шаплыко, академический оркестр русских народных