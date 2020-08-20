Житель соседнего региона похитил продукцию стоимостью около 15 тысяч рублей.

В дежурную часть ОП № 1 УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение от представителя одного из гипермаркетов о краже. Неизвестный похитил с прилавка бутылку алкоголя стоимостью около 15 тысяч рублей. Момент совершения преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения.Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний ранее судимый за аналогичные преступления житель Московской области. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции города Владимира. Задержанный дал признательные показания.В отношении него отделом дознания ОП № 1 УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.