Еще одна смертельная авария произошла в Судогодском районе 18 августа. На этот раз столкнулись две легковушки недалеко от села Мошок. Погиб 41-летний водитель «БМВ». Он получил двойной удар.

Еще одна смертельная авария произошла в Судогодском районе 18 августа. На этот раз столкнулись две легковушки недалеко от села Мошок. Погиб 41-летний водитель «БМВ». Он получил двойной удар. Мужчина наехал на ограждение, а потом столкнулся с «Вольво», которым управлял автомобилист 55 лет. ДТП зафиксировали на 255 километре платной трассы М-12 около 19 часов. Анна Якимова,