Мэрия пришла к этому решению после анализа загруженности центра города в дневное время и в выходные дни.

Во Владимире активно готовятся к запуску пилотного проекта по введению платных парковок. Мэрия пришла к этому решению после анализа загруженности центра города в дневное время и в выходные дни.Учитывая поток туристов, посещающих Владимир, возникает необходимость создать как можно больше парковочных мест. После старта проекта в середине сентября планируется организовать около 200 парковочных мест, а в долгосрочной перспективе — около 900.Платные парковки будут расположены на улицах Никитская, 1 Никольская, Девическая и Княгининская. В ходе тестирования стоимость парковки составит всего 1 рубль. Информация о цене после завершения пилота пока не раскрыта, но рассматриваются различные варианты способов оплаты.Заместитель главы города Глеб Серёгин отметил, что проект создаётся не для увеличения доходов бюджета, а в первую очередь для удобства жителей и гостей Владимира. Расходы на подготовку и тестирование проекта будут минимальными и не превысят обычные затраты на содержание дорог.