Контракт на выполнение работ трижды выставлялся на торги, и после пересчета сметы в последних торгах приняло участие два участника. Победителем стал подрядчик из Подмосковья — компания «Капстройгрупп».

В Александрове стартует строительство новой школы на 1100 мест. Контракт на выполнение работ трижды выставлялся на торги, и после пересчета сметы в последних торгах приняло участие два участника. Победителем стал подрядчик из Подмосковья — компания «Капстройгрупп». Подробности рассказала Губерния-33.Этот проект является одним из самых ожидаемых и значимых для района, особенно в Черёмушках. Глава администрации Александровского района, Анна Кузнецова, сообщила, что подрядчику уже передана строительная площадка, а также проведены торги на контроль за строительством.Подрядчик займется переносом инженерных сетей, установкой ограждений и подготовкой площадки для начала работ. В ближайшее время планируется установка стройгородка и подключение к электросетям.Школа должна быть построена к концу 2025 года. Ее общая площадь составит 12,7 тысяч квадратных метров, и она будет рассчитана на 1100 учащихся, включая 44 класса. Корпуса здания будут трехэтажными.Внутри школы предусмотрены большая библиотека, столовая, музыкальный зал, медицинский блок и спортзалы. На территории разместятся стадион и спортивные площадки.